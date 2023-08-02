Ожидаем, что Украина будет учитывать нашу позицию по охране польского сельского хозяйства, - МИД Польши

В МИД Польши сообщили детали разговора с послом Украины Василием Зварычем, вызванным в учреждение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В ведомстве подчеркнули, что Польша хочет хороших отношений с Украиной, которые должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов. В МИД Польши призвали избегать слов и действий, которые вредят хорошим отношениям.

"Польша ожидает, что Украина будет готова учитывать нашу позицию по охране польского сельского хозяйства и другим вопросам. Сегодня эта позиция была передана послу Украины", - сказано в сообщении МИД Польши в твиттере.

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Напомним, МИД Украины вызвал посла Польши из-за заявлений польского министра Пшидача о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше. После этого МИД Польши также вызвал посла Украины.

Премьер Польши Моравецкий назвал вызов Украиной польского посла в МИД ошибкой. Президент Украины Зеленский заявил, что эмоциям следует остыть. "Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами", - сказал он.