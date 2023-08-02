Зеленский призвал послов убеждать партнеров закрыть все пути поставок компонентов для обороны в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский поставил украинским послам задачу убеждать партнеров, частные структуры закрывать все возможные пути поставки критических компонентов в Россию.

"Принципиальная задача – максимально ограничить производственный потенциал России и ежедневно убеждать партнеров и соответствующие компании, частные структуры закрывать все возможные пути поставки критических компонентов в Россию", – сказал он в среду на конференции украинских послов в Ужгороде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У разных партнеров – разная скорость санкционной политики. Кто-то является лидером, кто-то, к сожалению, колеблется и немного отстает… Есть компании, в частности, в странах свободного мира, которые производят критические компоненты для оборонной промышленности, продукцию двойного назначения, электронику, чипы – и все это пока попадает к российскому агрессору разными путями, несмотря на санкции", - сказал он.

"Необходима синхронизация скорости санкционной политики между нашими партнерами. Отстающие в санкциях должны почувствовать, насколько важно быть быстрее. Осень должна стать и временем нового пакета санкций Евросоюза против России. Все это - абсолютно достижимые цели", - подчеркнул Зеленский.

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