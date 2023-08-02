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Российские силовики засекретили дело террориста Гиркина

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Российские силовики засекретили дело террориста Гиркина
Российское следствие решило засекретить дело бывшего так называемого "главы минобороны ДНР" и критика властей РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), ранее задержанного за экстремизм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на адвоката Александра Молохова.

Сообщают, что уголовное дело засекретили из-за гостайны.

Молохов от других комментариев отказался, отметив, что это единственное, что можно сообщить.

Стрелкова подозревают в публичных призывах к экстремизму через телеграм-канал.

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Напомним, 21 июля росСМИ сообщили, что российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин был задержан. Стрелков был задержан в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Из материалов, объявленных в суде, следует, что в пятницу ему были предъявлены обвинения. Согласно материалам следствия, Стрелков не признает вины и со следствием не сотрудничает.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Гіркін не просто "екстреміст" Він має освіту історика-архіваріуса Тому заздалегідь запасся оригіналами документів стосовно діяльності верхівки Кремля по організації "КримНашу" та "ДНР" з "ЛНР" Документи десь сховав і тепер ними Кремль шантажує І вбить не можуть бо в банку де ці документи скоріш всього лежать є його вказівка: у випадку його смерті ці документи опублікувать От "кремлівські" і "вертяться як воша на гребінці"!
  • Oresta Bartka
    Арешт Гіркіна - це явний акт антисемітизму.
  • Evgeny N
    О! Досягнення від ЗЕ-влади: московія копіює їх методи! Нарешті ПЕРЕМОГА! "Вперше в історії"!
    Це я про так звану "справу Червінського"....

    В мене складається враження, що єдиним підприємством в Україні, яке працює на 100% (а то й більще) останні 4 роки є фабрика з виробництва "білих ниток", якими усіляки ДБРи-БЕБи "шиють" српави
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