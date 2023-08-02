Российские силовики засекретили дело террориста Гиркина
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на адвоката Александра Молохова.
Сообщают, что уголовное дело засекретили из-за гостайны.
Молохов от других комментариев отказался, отметив, что это единственное, что можно сообщить.
Стрелкова подозревают в публичных призывах к экстремизму через телеграм-канал.
Напомним, 21 июля росСМИ сообщили, что российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин был задержан. Стрелков был задержан в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Из материалов, объявленных в суде, следует, что в пятницу ему были предъявлены обвинения. Согласно материалам следствия, Стрелков не признает вины и со следствием не сотрудничает.