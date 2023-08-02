Российские силовики засекретили дело террориста Гиркина

Российское следствие решило засекретить дело бывшего так называемого "главы минобороны ДНР" и критика властей РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), ранее задержанного за экстремизм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на адвоката Александра Молохова.

Сообщают, что уголовное дело засекретили из-за гостайны.

Молохов от других комментариев отказался, отметив, что это единственное, что можно сообщить.

Стрелкова подозревают в публичных призывах к экстремизму через телеграм-канал.

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Напомним, 21 июля росСМИ сообщили, что российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин был задержан. Стрелков был задержан в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Из материалов, объявленных в суде, следует, что в пятницу ему были предъявлены обвинения. Согласно материалам следствия, Стрелков не признает вины и со следствием не сотрудничает.