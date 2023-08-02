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Четыре российских бомбардировщика Ту-95мс следуют в район пуска ракет над Каспийским морем, - Воздушные силы ВСУ

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Четыре российских бомбардировщика Ту-95мс следуют в район пуска ракет над Каспийским морем, - Воздушные силы ВСУ
Четыре стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВС РФ направляются в район пуска ракет над Каспийским морем.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс, совершивших вылет с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ), продолжают полет в юго-восточном направлении, предположительно в район Каспийского моря.

Ориентировочное время выхода самолетов на предел пуска крылатых ракет 22:30", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Валентин Коваль 2a613f18
    Тільки сильна відповідь може іх остудити
  • Anders Hepburn 2d5cfa22
    Эх, сбить бы их все там, над Каспийским морем..
  • FT FT
    У нас под боком на Беларашке стояло три самолета МИГ-31 и А-50 почему не уничтожили? Не было желания?
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