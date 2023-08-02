Четыре российских бомбардировщика Ту-95мс следуют в район пуска ракет над Каспийским морем, - Воздушные силы ВСУ
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Четыре стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВС РФ направляются в район пуска ракет над Каспийским морем.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс, совершивших вылет с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ), продолжают полет в юго-восточном направлении, предположительно в район Каспийского моря.
Ориентировочное время выхода самолетов на предел пуска крылатых ракет 22:30", - говорится в сообщении.