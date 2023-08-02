Закарпатье будет одним из драйверов экономического и социального роста, - Зеленский провел координационное совещание в области

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что "Закарпатье станет одним из драйверов экономического и социального роста".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале по итогам прошедшего в среду в Ужгороде координационного совещания по безопасности и социальной ситуации на Закарпатье.

"Стратегические для региона вопросы границы. Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных громадах области – это важное направление работы. Мощности для реабилитации наших воинов – правильные проекты. Многие инициативы по развитию экономики Закарпатья – тех возможностей, которые десятилетиями не использовались", - подчеркнул глава Украинского государства.

"Закарпатье будет одним из драйверов экономического и социального роста. Спасибо всем на Закарпатье, кто работает во благо Украины и помогает приближать нашу победу!", - написал Зеленский.

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