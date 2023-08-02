Украинская дипломатия активно работает над подготовкой к новому политическому сезону в иностранных столицах, - Кулеба

Украинская дипломатия активно работает над подготовкой к новому политическому сезону в иностранных столицах и штаб-квартирах международных организаций, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Президент поставил руководителям зарубежных дипломатических учреждений четкие задачи на ближайшие месяцы: какие конкретные решения необходимы по "формуле мира", оружию, вступлению в ЕС и НАТО, гарантиям безопасности, поддержке экономики, помощи нашим людям. МИД как координирующий институт в области внешней политики активно работает по всем поставленным задачам для укрепления международной поддержки и обеспечения потребностей военных на фронте. Не зря лозунгом совещания избран лаконичный: "Победа — превыше всего!" Это главная цель для дипломатов", - заявил Кулеба на ежегодной конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины в среду в Ужгороде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В рамках мероприятия руководители зарубежных дипломатических учреждений Украины также получили четкие поручения от руководства государства по подготовке к ряду будущих важных саммитов, обеспечению решений о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС и на пути к членству в НАТО.

Кроме выступлений главы государства и министра иностранных дел Украины, в ходе конференции состоялись отдельные тематические сессии с участием первой леди, главы Офиса президента и его заместителей, министра обороны, министра по стратегическим отраслям промышленности, других руководителей органов сектора безопасности и обороны.

Традиционно конференция послов проводится в конце декабря. По поручению президента Украины в этом году министр иностранных дел Дмитрий Кулеба созвал мероприятие летом, что позволило провести стратегическую сессию с украинскими послами перед началом политических сезонов.

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