Все стремятся к победе для Украины, - Зеленский встретился с представителями венгерской общины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Берегово (Закарпатская область) с представителями венгерской общины Украины.

"Завершаем этот день в Берегово встречей с представителями, представительницами венгерской общины Украины. Важная встреча - педагоги, медики, представители общественных и религиозных организаций и, обязательно, наши воины, которых имел честь наградить", - сказал он в видеообращении в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Все мы – украинцы, все мы – граждане Украины, все защищаем наше государство и свободу. Все стремятся к победе для Украины. Жить в Украине и развивать жизнь здесь ради своих семей, своих детей", - сказал он.

Зеленский отдельно поблагодарил 128-ю отдельную горную штурмовую закарпатскую бригаду и 101-ю отдельную бригаду территориальной обороны. "Я благодарю вас, воины, сегодня особенно. Благодарю вас всех, Берегового, Ужгорода, Мукачево и все Закарпатье", - сказал он.

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