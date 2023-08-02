Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину, – Зеленский

Месторождение в Закарпатье сможет обеспечить кухонной и технической солью всю Украину.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В регионе уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью", - сказал президент, посетивший Закарпатье.

"Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных громадах области. Это важное направление работы. Мощности для реабилитации наших воинов - правильные проекты. Много инициатив относительно развития экономики Закарпатья - тех возможностей, которые десятилетиями не использовались.

Однозначно, Закарпатье станет одним из драйверов развития для всей Украины, экономического и социального роста", - отметил Зеленский.

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Как отметил глава Закарпатской ОГА Виктор Мыкыта, разработка Тереблянского соляного месторождения на Тячевщине имеет колоссальное значение для продовольственной безопасности страны и экономического развития региона.

"Месторождение на Закарпатье сможет на 100% обеспечить Украину технической и поваренной солью, которая в ближайшей перспективе будет поставлена для содержания дорог в зимний период и для закрытия потребностей населения", - отметил Мыкыта и добавил, что реализация этого проекта усилит Украину и укрепит экономический фронт .

Кроме того, Мыкыта сообщил, что передал президенту Владимиру Зеленскому первую соль, добытую в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения на Тячевщине.