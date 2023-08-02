Новый учебный год в школах планируется начать в оффлайн формате, - Минобразования

Заместитель Министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал, к какому формату обучения в Украине готовятся в Минобразования, каким видят учебный процесс в зависимости от регионов страны, смогут ли родители выбирать формат обучения для детей и каким образом будут преодолевать вызовы военного времени.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телемарафона.

Сташкив пояснил, что новый учебный год по видению Министерства образования и науки для большинства школьников должен начаться в оффлайн формате, но исключительно при наличии в школе надежно защищенного укрытия.

По его словам, если говорить о реальном прогнозе, сколько детей смогут сесть за парты в этом году, то нужно посмотреть состояние обеспеченности школ укрытиями и вспомнить, как закончили прошлый год.

"В прошлом учебном году у нас фактически 75% учебных заведений, школ, имели укрытия, которые позволяли там находиться более чем половине учащихся этих заведений. Правительством выделено полтора миллиарда гривен на обустройство укрытий в учебных заведениях, на данный момент проводятся соответствующие работы. Не все школы в Украине смогут начать учебный год в оффлайн формате, но благодаря усилиям органов местного самоуправления, используя средства государственного и местного бюджетов, процент школ, имеющих укрытие, будет значительно выше, чем был на конец прошлого года", - акцентировал Сташкив.

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Он добавил, что в случае возможных сложностей с электроэнергией в осенне-зимний период, воспользуются опытом прошлого года, когда школы в условиях отключения света работали дистанционно или были снабжены генераторами.

"Мы нацеливаем органы местного самоуправления готовиться к таким мерам, в том числе покупать генераторы. Но, в любом случае, будем использовать опыт времени активных боевых действий, позволяющий нам организовывать дистанционное обучение в любой момент, если его невозможно проводить в школе. Мы предоставили рекомендации, как к этому подготовиться школам", - сказал Сташкив.

Замминистра образования отметил, что возвращение детей на очное обучение поддерживает большая часть родителей, даже в относительно прифронтовых регионах.

"Мы общались с родителями, делали соответствующие опросы и есть такая статистика, что несмотря на то, что прифронтовые территории находятся под обстрелами, более половины родителей все же хотят с 1 сентября, чтобы их дети пошли в школу на очное обучение. Здесь важно понять, что министерство призывает к возвращению на очное обучение только там, где для этого созданы соответствующие условия безопасности", - подчеркнул Сташкив.

По его словам, возобновление офлайн обучения в школе – это не обязанность и только с согласия родителей, оно может быть организовано в очном формате, а родителям, которые против этого, будут предлагаться классы с дистанционной формой обучения для учащихся.

"Если часть родителей школы хотят, чтобы для них организовали офлайн обучение, могут быть сформированы отдельные классы, которые будут посещать школу, а отдельные классы будут на дистанционном обучении. Для этого Минобразования сейчас разрабатывает порядок упрощенного зачисления учащихся в учебные заведения, то есть временного зачисления. Если, например, школа не может обеспечить офлайн обучение, поскольку в ней отсутствует укрытие, мы будем предлагать порядок временного зачисления учащихся в другое учебное заведение во время военного положения, чтобы они могли посещать школу и общаться со своими сверстниками", - пояснил Сташкив.