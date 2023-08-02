НАТО не обсуждает применение 5 статьи, - Белый дом об инциденте в Польше

Североатлантический альянс не рассматривает применение принципа коллективной безопасности после того, как белорусские боевые вертолеты нарушили границу Польши.

Как информирует ЦензорНЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

По его словам, США ожидают, что все страны будут уважать воздушное пространство других государств. В этом контексте Соединенные Штаты продолжают серьезно относиться к безопасности НАТО.

Миллер заявил, что его страна пока четко не определила, был ли этот инцидент умышленной провокацией Беларуси. Его должны оценивать власти Польши, добавил он.

"Я не собираюсь опережать какие-либо заявления, которые могут быть сделаны нами или любой другой страной НАТО. Существует процесс, в рамках которого страны НАТО могут применить статью 5. На данном этапе мы этого не делали", - подчеркнул Миллер.

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