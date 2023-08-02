Новости

НАТО не обсуждает применение 5 статьи, - Белый дом об инциденте в Польше

8 682133
НАТО не обсуждает применение 5 статьи, - Белый дом об инциденте в Польше
Североатлантический альянс не рассматривает применение принципа коллективной безопасности после того, как белорусские боевые вертолеты нарушили границу Польши.

Как информирует ЦензорНЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

По его словам, США ожидают, что все страны будут уважать воздушное пространство других государств. В этом контексте Соединенные Штаты продолжают серьезно относиться к безопасности НАТО.

Миллер заявил, что его страна пока четко не определила, был ли этот инцидент умышленной провокацией Беларуси. Его должны оценивать власти Польши, добавил он.

"Я не собираюсь опережать какие-либо заявления, которые могут быть сделаны нами или любой другой страной НАТО. Существует процесс, в рамках которого страны НАТО могут применить статью 5. На данном этапе мы этого не делали", - подчеркнул Миллер.

Смотрите также: Вертолеты Беларуси нарушили воздушное пространство Польши, - Минобороны. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    NO COMMENT .

    ( а турки би збили )
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Впала ракета, вбила людей - проковтнули. Гелікоптер порушив повітряний простір - проковтнули. Що повинно відбутися, щоб була застосована п'ята стаття? І чи може взагалі вона бути застосована?
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Ото в цьому плані вони молодці - типу, спочатку ввалимо, а потім будемо розбиратись. Після 11 вересня всі й повинні так робити, бо безпека власних громадян понад усе.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости