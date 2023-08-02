ЧВК "Вагнер" и дальше вербует россиян в свои ряды, - росСМИ

Региональные центры ЧВК "Вагнер" продолжают рекрутировать новобранцев после того, как главарь наемников Евгений Пригожин публично заявил о прекращении работы вербовочных пунктов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Важные истории".

В частности, 31 июля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" не планирует набирать в свои ряды наемников, поскольку не испытывает "дефицита в личном составе", а новый набор может начаться, "как только нужно будет создавать новую (дополнительную) "группу". Пригожин утверждает, что сейчас ЧВК "Вагнер" присутствует только в Африке и Беларуси.

В профильных чатах, где российские "добровольцы" общаются между собой, российское издание обнаружило сообщение о том, что группировка планирует возобновить набор в августе.

В частности, один из экс-наемников, воевавший в Африке и Украине, на условиях анонимности рассказал, что вербовку в ЧВК возобновили через православный спортивный клуб "Десантник" в Омске и один из пунктов ЧВК в Новосибирске.

Корреспондент "Важных историй", притворившись "добровольцем", попытался попасть в новую волну набора в ЧВК. В омском клубе "Десантник" журналисту сказали, что "Вагнеру" запретили все наборы в Российской Федерации, "поэтому никак".

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