Украинские военные используют боеприпасы для беспилотников, отпечатанные на 3D-принтере, - The Economis

По данным The Economist, защитники Украины используют для сброса с беспилотников самодельные боеприпасы, изготовленные с помощью 3D-принтера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В частности, группа украинских аматоров из Киева три месяца назад разработала 800-граммовую противопехотную бомбу, которую назвала "Зайчик". Для изготовления корпуса боеприпаса используют 3D-печать, а затем наполняют ее взрывчаткой и кусками стальной шрапнели, которая "режет доски как масло".

Как рассказали в команде, еженедельно создаются пластиковые оболочки для примерно 1000 "конфетных бомб", как их стали называть. Хотя военный офицер, заказывающий такие боеприпасы, хотел бы получать по 1500 в день.

Кроме этого, другие аматоры из "ДрукАрмия" изготовили более 30 тысяч подобных бомб за последние четыре месяца и продолжают наращивать темпы производства.

Также, по оценке основателя латвийского отделения волонтерской организации Wild Bees Яниса Озолса, с ноября прошлого года украинским защитникам из Европы было доставлено еще по меньшей мере 65 тысяч самодельных боеприпасов. Как пишет The Economist, на таможне подобные грузы классифицируют как детские игрушки или подсвечники.

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Изданию рассказали, что самодельные, изготовленные на 3D-принтере боеприпасы не смогут заменить заводские, хотя имеют свои преимущества. Оболочки дешевле, изготовление бомб разных размеров не требует переоборудования производства. Боеприпасы разного веса позволяют операторам дронов наилучшим образом использовать грузоподъемность моделей.

"Умные инновации сделали бомбы удивительно эффективными. Те, что предназначены для уничтожения пехоты, имеют центральный цилиндр, в который упакована взрывчатка. Пространство вокруг заполнено металлическими элементами, которые выбрасываются наружу при детонации. Раньше во многих бомбах использовали гвозди как шрапнель. Но испытания обнаружили недостаток. Тепло от взрыва частично испаряло гвозди", – пишет издание.

По словам украинского военного с позывным "Дюк", находящегося в Донецкой области, 5-килограммовые "конфетные бомбы" сейчас убивают незащищенных солдат РФ в 20 метрах от места падения. По словам другого военнослужащего из Киева, производители пытаются еще увеличить радиус поражения таких боеприпасов, некоторые используют для моделирования ударов в зависимости от наполнения специальное программное обеспечение.

Как отмечается, некоторые модели напечатанных на 3D-принтере бомб даже могут пробить броню. Вероятно, операторы украинских БПЛА способны повредить вражеский танк, сбросив на его крышу специально созданную для этого взрывчатку, имеющую массу около полукилограмма.

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По мнению бойца "Дюка", наши беспилотники сейчас сбрасывают примерно 200 разных типов и размеров "конфетных бомб" на объекты РФ. По словам Яниса Озолса из латвийского отделения Wild Bees, прилагаются усилия для стандартизации изготовления подобных боеприпасов.