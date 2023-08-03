Украинские дроны будут не хуже израильских, - Данилов

Дроны, производимые в рамках собственного украинского военно-промышленного комплекса, будут одними из лучших в мире и не будут качественно уступать израильским

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Что касается нашего собственного производства – у нас развернута программа по дронам. Наши производители в большом количестве уже изготавливают разнообразные средства поражения. Это непростые приборы, требующие определенной комплектации и не вся они изготавливается на территории нашей страны. Тут должна быть и инженерная мысль, и система защиты от РЭБ, и много других вещей…", - заявил он.

По словам Данилова, "наши достижения (в сфере дронов – ред) будут одними из лучших в мире, потому что мы, непосредственно, имеем боевой опыт применения".

"Наши военные говорят, что лучше, что хуже и они понимают в этом очень и очень хорошо. И они как раз показывают производителям, что заменить или добавить. И производство идет … Наши дроны будут не хуже, чем израильские, а по многим параметрам и лучше. И мы точно понимаем, что мы делаем. И наши люди, которые занимаются этим вопросом – суперспециалисты ", - сказал он.

Также, как отметил секретарь СНБО, в Украине нет запретов на применение произведенного в ней вооружения по территории РФ.

"Какое у нас может быть табу, если страна-агрессор против нас развернула огромную военную кампанию. Если они убивают наших детей почти каждый день – какие должны быть табу?", - заявил Данилов, при этом он напомнил, что такое табу распространяется в отношении использования западного оружия.

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