США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПВО "праща Давида"
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США одобрили продажу Финляндии израильской системы противоракетной обороны "Праща Давида".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.
Эта система впервые будет продана другой стране.
Финляндия объявила о желании приобрести ее еще в апреле сразу после вступления в НАТО. Однако покупка требовала одобрения от США, с которым Израиль совместно разработал "Пращу Давида".
Стоимость сделки составит около 316 миллионов евро.
"Праща Давида", действующая в Израиле с 2017 года, способна перехватывать ракеты на расстоянии 40-300 километров.