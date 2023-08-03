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США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПВО "праща Давида"

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США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПВО "праща Давида"
США одобрили продажу Финляндии израильской системы противоракетной обороны "Праща Давида".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.

Эта система впервые будет продана другой стране.

Финляндия объявила о желании приобрести ее еще в апреле сразу после вступления в НАТО. Однако покупка требовала одобрения от США, с которым Израиль совместно разработал "Пращу Давида".

Стоимость сделки составит около 316 миллионов евро.

"Праща Давида", действующая в Израиле с 2017 года, способна перехватывать ракеты на расстоянии 40-300 километров.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    тільки не схвалили Атакамс для України . та бити кацапів на їх території .
  • Ігор Микитович
    тому що фінни не зєлєнскій і готуються до війни наперед
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