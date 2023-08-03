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Очередная массированная атака на Киев: ПВО уничтожила почти 15 вражеских шахедов

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Очередная массированная атака на Киев: ПВО уничтожила почти 15 вражеских шахедов
Ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Киев дронами-камикадзе. Воздушная тревога продолжалась в столице ровно три часа.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

"Восьмая подряд атака баражирующих боеприпасов "Shahed" по Киеву. И вновь, как вчера - атака массированая. Силами и средствами ПВО на подлете в Киев было обнаружено и уничтожено почти полтора десятка воздушных целей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

Попко отметил, что эта тревога стала для Киева 820-й с начала полномасштабного вторжения

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Топ комментарии

  • Ярослав Іванович a5a348c4
    а що можна була чекати чось іншого від цього криворагульного блазня, запроданця і на*комана керовоного однією бородатою, вушивою, олігаргічною бабусею та відкритим агентом фсб єр маком ??? усе згідно оманських договорняків !!!






  • Влад Казарецький 1e9f0fb9
    Зеленський, крім основного виду діяльності (накопичення особистого капіталу), зайнятий двома питаннями - створенням перешкод в діяльності ЗСУ (дефіцит боєзапасу, грошей, пального) і підготовкою до мирних переговорів з РФ під егідою "самітів", "формул миру" і інших заходів. "Мирний процес" активується і Росією, яка починає втрачати терпіння і погрожує створенням "особистих проблем" особисто Зеленському.
  • Hulio
    Намір Клоуна йти у президенти був задуманий і організований кремлем.
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