Очередная массированная атака на Киев: ПВО уничтожила почти 15 вражеских шахедов

Ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Киев дронами-камикадзе. Воздушная тревога продолжалась в столице ровно три часа.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

"Восьмая подряд атака баражирующих боеприпасов "Shahed" по Киеву. И вновь, как вчера - атака массированая. Силами и средствами ПВО на подлете в Киев было обнаружено и уничтожено почти полтора десятка воздушных целей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

Попко отметил, что эта тревога стала для Киева 820-й с начала полномасштабного вторжения

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