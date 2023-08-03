Очередная массированная атака на Киев: ПВО уничтожила почти 15 вражеских шахедов
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Ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Киев дронами-камикадзе. Воздушная тревога продолжалась в столице ровно три часа.
Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.
"Восьмая подряд атака баражирующих боеприпасов "Shahed" по Киеву. И вновь, как вчера - атака массированая. Силами и средствами ПВО на подлете в Киев было обнаружено и уничтожено почти полтора десятка воздушных целей", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.
Попко отметил, что эта тревога стала для Киева 820-й с начала полномасштабного вторжения