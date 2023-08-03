Концерн BAE Systems за прошлый год получил заказов на 84 млрд долларов на фоне войны в Украине, - Times

Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems сообщила, что резко возрос спрос на оружие, боеприпасы и военную технику. Заказчиками компании являются страны, которые пополняют свои арсеналы после передачи оружия Украине.

Об этом пишет BBC со ссылкой на Times, информирует Цензор.НЕТ.

Только за последние полгода концерн получил заказы на 21 млрд фунтов, в том числе заказы на сотни боевых машин на 1,8 млрд фунтов от Чехии, заказ на 3,7 млрд фунтов на обслуживание истребителей Typhoon от Саудовской Аравии и на 2,4 млрд от самой Великобритании на новые подводные лодки.

Кроме того, британское министерство обороны ранее заказало у BAE Systems снаряды калибра 155 мм и другие боеприпасы на 280 млн фунтов вместо переданных Украине.

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Заказы от самой Украины на общем фоне невелики, но BAE Systems ранее объявил, что собирается построить в стране центр производства и ремонта танков и артиллерии, и глава концерна Чарльз Вудберн в среду сказал, что дело с этим центром движется: пока продолжаются переговоры об открытии представительства, а затем британцы намерены начать работу с местным партнером.

BAE Systems производит широкий ассортимент вооружений, от атомных подлодок и истребителей Typhoon до боеприпасов.