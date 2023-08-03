Концерн BAE Systems за прошлый год получил заказов на 84 млрд долларов на фоне войны в Украине, - Times
Об этом пишет BBC со ссылкой на Times, информирует Цензор.НЕТ.
Только за последние полгода концерн получил заказы на 21 млрд фунтов, в том числе заказы на сотни боевых машин на 1,8 млрд фунтов от Чехии, заказ на 3,7 млрд фунтов на обслуживание истребителей Typhoon от Саудовской Аравии и на 2,4 млрд от самой Великобритании на новые подводные лодки.
Кроме того, британское министерство обороны ранее заказало у BAE Systems снаряды калибра 155 мм и другие боеприпасы на 280 млн фунтов вместо переданных Украине.
Заказы от самой Украины на общем фоне невелики, но BAE Systems ранее объявил, что собирается построить в стране центр производства и ремонта танков и артиллерии, и глава концерна Чарльз Вудберн в среду сказал, что дело с этим центром движется: пока продолжаются переговоры об открытии представительства, а затем британцы намерены начать работу с местным партнером.
BAE Systems производит широкий ассортимент вооружений, от атомных подлодок и истребителей Typhoon до боеприпасов.