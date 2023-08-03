Враг пытался восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клищиевки Донецкой области, за сутки произошло 44 боевых столкновения, - Генштаб

Российские захватчики сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения ВСУ на Запорожском направлении. За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфиного, Степного Сумской области и Казачьей Лопани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности пострадали Сеньковка, Карповичи, Нововасиловка Черниговской области; Волфино, Краснополье, Рожковичи, Старая Гута, Грабовское Сумской области и Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка, Петропавловка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Новомлинск, Фиголовка, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и Спорного – Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Спорное и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Федоровки, Майского, Дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Богдановка, Белая Гора, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

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На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новокалиново, Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Острое, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Макаровки. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Благодатное, Сторожевое, Ровнополь и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Гуляйполе, Железнодорожное, Пятихатки и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Отрадокаменки и Антоновки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Веселое, Дудчаны, Днепровское, Тягинка, Львовое, Кизомыс и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.