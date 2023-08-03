На оккупированной Донетчине россияне продолжают мобилизовать заключенных, - Генштаб

В так называемой "ДНР" проводятся мероприятия по набору в подразделения внутренних войск лиц, отбывающих наказание или задержанных за преступления легкой или средней тяжести.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что ранения во время боя осужденных лиц не снимает с них судимости, а с находившихся под следствием подозрения будут сняты только при демобилизации. Террористы получили задание на активизацию работы по борьбе с преступностью и пополнению на 1000 человек подразделений внутренних войск за счет подозреваемых в совершении уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

В то же время коллаборанты-полицейские, перешедшие на сторону врага, пройдут переаттестацию после выполнения ими боевых задач в составе сводных батальонов внутренних войск так называемого "МВД ДНР".

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