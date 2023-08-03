Общие боевые потери РФ с начала войны - около 247 850 (+620 в сутки), 4224 танков, 4892 артсистем, 8234 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины по состоянию на 3 августа Силы обороны уничтожили около 247 850 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 247 850 (+620) человек ликвидировано,
танков - 4224 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 8234 (+21) ед,
артиллерийских систем - 4892 (+26) ед,
РСЗО - 704 (+4) ед,
средства ПВО - 465 (+2) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 311 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4077 (+35),
крылатые ракеты – 1347 (+0),
корабли/катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7372 (+23) ед,
специальная техника – 721 (+3).