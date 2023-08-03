Общие боевые потери РФ с начала войны - около 247 850 (+620 в сутки), 4224 танков, 4892 артсистем, 8234 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины по состоянию на 3 августа Силы обороны уничтожили около 247 850 российских захватчиков.