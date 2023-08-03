Почти 300 снарядов выпустил враг по территории Херсонщины, два человека получили ранения
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Российские военные 55 раз обстреляли жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки противник совершил 55 обстрелов, выпустив 264 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, ПТРК и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 72 снаряда", - говорится в сообщении.
Под вражеским огнем оказались жилые кварталы населенных пунктов области; помещения двух банков и консульства, территория следственного изолятора в городе Херсон.
Два человека получили ранения в результате российских обстрелов.