10 749 гражданских погибли в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, - Офис Генпрокурора
Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным во время вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Украины, Юрий Белоусов, информирует Цензор.НЕТ.
"Понимаем, что эти цифры являются просто вершиной айсберга. Когда деоккупируем наши территории, цифры вырастут в разы, а возможно, в десятки раз. Думаю, в одном Мариуполе будут десятки тысяч погибших", - отметил чиновник.
Белоусов добавил, что всегда есть риск без вести пропавших, поскольку оккупанты могли специально скрывать тела.
"Но благодаря нашим партнерам, система идентификации улучшилась в разы. Количество лабораторий, возможность анализа ДНК - это сейчас несравнимо с тем, что у нас было раньше. Поэтому надеюсь, что по крайней мере относительно тех тел, которые мы найдем, сможем идентифицировать", - рассказал представитель Офиса Генпрокурора.