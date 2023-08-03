Силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 22 БпЛА врага, - Воздушные силы

Ночью 3 августа 2023 г. противник атаковал с северного направления (Брянская обл.) ударными БпЛА "Shahed-136/131". Всего зафиксированы пуски 15 "шахедов". Все БПЛА были уничтожены.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил нанесла до 15 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении.

Также за сутки 2 августа противовоздушной обороной уничтожены семь разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

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