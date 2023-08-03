Рада должна объяснить, какие выборы будут после войны. Сейчас их проводить опасно, – Стефанчук

Выборы в парламент пройдут после победы в войне против России. Для их проведения необходимы изменения в законодательство.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Многие международные коллеги во время общения спрашивают: "думаете ли вы о следующих выборах?". Я им всегда говорю: "Мы думаем о нашей победе, а выборы должны быть после нашей победы". И тут уж действительно нужны будут изменения в законодательство" , – сказал Стефанчук.

Также читайте: Конституция не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, - Стефанчук

По словам Стефанчука, парламент как минимум должен объяснить, какие это будут выборы: "Ведь Конституция предусматривает только два вида выборов: очередные и внеочередные. Послеочередных не существует. И еще есть целый ряд других законодательных несогласований. Надо понять, как нам исходить из этой юридической путаницы".

Спикер уверен, что проводить какие-либо выборы в период военного положения невозможно. "Без обеспечения участия в выборах военнослужащих, людей, выехавших за границу и нашедших временное убежище в других странах, без обеспечения безопасности избирательного процесса, без других более мелких вопросов - это невозможно", - добавил он.

Читайте: Выборы будут после победы в войне, - Зеленский

Напомним, 29 июля председатель Верховной Рады заявил в интервью журналистам, что "конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет". Также он добавил, что "с одной стороны, парламент должен продолжать работу, но мы должны понимать, что не должно быть застылости демократии".

Заявление Стефанчука вызвало острые дискуссии среди политиков и профильных экспертов.