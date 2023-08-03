Утром оккупанты обстреляли Херсон, три человека получили ранения

Российские военные из артиллерии утром обстреляли центр Херсона, били по церкви и общественному транспорту.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром российская армия обстреляла церковь в центре Херсона. Ранены три пассажира троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Каретой "скорой" их госпитализировали", - говорится в сообщении.

39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование.

"Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь", - отметил Прокудин.

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