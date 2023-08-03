Минобороны снабжает ВСУ беспилотниками только военного назначения. Гражданские возят волонтеры, - Маляр

Минобороны закупает беспилотники военного назначения, прошедшие испытания и допущенные к эксплуатации в войсках.

Об этом пишет в телеграме заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ.

"На фронте используют беспилотники военного и гражданского назначения. Минобороны закупает товары военного назначения только те, которые заказывает ВСУ – такой порядок", - отметила она.

По словам Маляр, заказ на беспилотники военного назначения выполняется в полном объеме.

"Минобороны закупает беспилотники военного назначения прошедшие испытания, кодификацию и допущенные к эксплуатации в войсках", - уточнила она.

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Беспилотники гражданского назначения в войска, по словам Маляр, передают волонтеры и снабжают другие государственные гражданские ведомства, которым именно на это выделены бюджетные средства.

"Государство знает о количественной потребности фронта в БПЛА и системно работает над тем, чтобы максимально эту потребность удовлетворить", - Маляр.