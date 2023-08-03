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Минобороны снабжает ВСУ беспилотниками только военного назначения. Гражданские возят волонтеры, - Маляр

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Минобороны снабжает ВСУ беспилотниками только военного назначения. Гражданские возят волонтеры, - Маляр
Минобороны закупает беспилотники военного назначения, прошедшие испытания и допущенные к эксплуатации в войсках.

Об этом пишет в телеграме заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ.

"На фронте используют беспилотники военного и гражданского назначения. Минобороны закупает товары военного назначения только те, которые заказывает ВСУ – такой порядок", - отметила она.

По словам Маляр, заказ на беспилотники военного назначения выполняется в полном объеме.

"Минобороны закупает беспилотники военного назначения прошедшие испытания, кодификацию и допущенные к эксплуатации в войсках", - уточнила она.

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Беспилотники гражданского назначения в войска, по словам Маляр, передают волонтеры и снабжают другие государственные гражданские ведомства, которым именно на это выделены бюджетные средства.

"Государство знает о количественной потребности фронта в БПЛА и системно работает над тем, чтобы максимально эту потребность удовлетворить", - Маляр.

Топ комментарии

  • Константин 941a3274
    перекладаю пані маляр:

    "купуємо тільки ті безпілотники, які одобрив ярмак та ті, які виробляє хламідія"

    для ефективного списання коштів - запускаємо раз на місяць пару пукалок, які вибивають по одному вікну у москві

    кацапня у цей час шахедами нищить підприємства, порти, електростанції, завдаючи міліардних збитків

    який президент у нас іграшковий, такі і клоуни навкруги!

    може і краще, щоб справді був якийсь дурачок! хоча б мислення було б нестандартне
  • Valentyna Sayun 84f5db84
    А тим часом 200 метрів допомоги їде на схід, безпілотники в наявності. Фонд Порошенко для ЗСУ
  • Serhiy Lonko
    Тобто мавік який дає картинку фронту на монітори у штабах дуже цивільний щоб його надавати військам, хай за свої та волонтерські купляють самі? Головне цивільним то обізвати і не надавати. У нас на нулі багато чого "цивільного" можна знайти, того чим чинуші навіть і не збираються забезпечувати війська...
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