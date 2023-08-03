Выборы без военных, ныне защищающих Украину, невозможны, - Данилов

К теме выборов во время войны следует подходить осторожно.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

"То, что касается выборов – я могу сказать, что не понимаю, как во время войны вообще можно проводить выборы. Имейте в виду, что есть люди, которые находятся в окопах, на линии фронта. Как те, кто думают, что нужно проводить выборы, собираются всех людей привлечь. Вы собираетесь без людей в "пикселе" провести выборы?" – сказал Данилов.

Он добавил, что тему выборов во время войны следует рассматривать с осторожностью и отметил, что без военных, ныне защищающих Украину, выборы невозможны

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"Время "пикселя", которое у нас сегодня есть, правила "пикселя", законы "пикселя"... Мы должны на это обращать внимание и понимать, что они (военные, - ред.) являются гражданами нашей страны и они обязательно должны принимать в этом участие. Не знаю, кто может для себя придумать, что судьбу Украины можно решать без них. Это невозможно.... Если люди, защищающие нашу страну, не участвуют в выборах, то я хочу посмотреть, что это будут за выборы. Имейте в виду, что мы страна, в которой общество всегда в ответственное для страны время говорит свое слово", - добавил он.

Напомним, 29 июля председатель Верховной Рады заявил в интервью журналистам, что "конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет". Также он добавил, что "с одной стороны, парламент должен продолжать работу, но мы должны понимать, что не должно быть застылости демократии".

Заявление Стефанчука вызвало острые дискуссии среди политиков и профильных экспертов.