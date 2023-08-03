Дуда подписал закон о расследовании влияния РФ в Польше

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о расследовании в стране российского влияния. Это вторая, смягченная версия закона. В него внесли поправки после критики ЕС и США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Первая версия закона предусматривала, что комиссия в составе девяти человек сможет запретить любому политику, признанному виновным в российском влиянии на безопасность страны с 2007 по 2022 год, занимать в течение 10 лет государственные должности, связанные с распределением средств. Главу комиссии должен был назначать премьер-министр. Члены комиссии не несли бы ответственности за свои решения. Никакого процесса апелляции для лиц, признанных виновными, не предусматривалось.

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Дуда подписал закон. Но документ подвергли критике в Евросоюзе и США. После этого президент Польши предложил изменения.

Во второй версии закона уточнено, что членами комиссии не могут являться депутаты парламента. Также из закона изъяли запрет занимать государственные должности, вместо этого будет просто делаться публичное заявление о вердикте комиссии и сообщаться: "нельзя гарантировать", что признанный виновным человек действует "в интересах общества". Кроме того, новая версия закона разрешает обжаловать решение комиссии в Апелляционном суде.

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Критики считают, что с помощью этого закона власти стремятся дискредитировать и изгнать из политики главного конкурента на осенних парламентских выборах – лидера оппозиции, бывшего премьер-министра Дональда Туска.

Экспрезидент Европейского Совета Туск занимал должность премьера Польши с 2007 по 2014 год. Нынешние польские власти обвиняют его в подписании невыгодных газовых контрактов с Россией.