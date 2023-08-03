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Дуда подписал закон о расследовании влияния РФ в Польше

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Дуда подписал закон о расследовании влияния РФ в Польше
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о расследовании в стране российского влияния. Это вторая, смягченная версия закона. В него внесли поправки после критики ЕС и США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Первая версия закона предусматривала, что комиссия в составе девяти человек сможет запретить любому политику, признанному виновным в российском влиянии на безопасность страны с 2007 по 2022 год, занимать в течение 10 лет государственные должности, связанные с распределением средств. Главу комиссии должен был назначать премьер-министр. Члены комиссии не несли бы ответственности за свои решения. Никакого процесса апелляции для лиц, признанных виновными, не предусматривалось.

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Дуда подписал закон. Но документ подвергли критике в Евросоюзе и США. После этого президент Польши предложил изменения.

Во второй версии закона уточнено, что членами комиссии не могут являться депутаты парламента. Также из закона изъяли запрет занимать государственные должности, вместо этого будет просто делаться публичное заявление о вердикте комиссии и сообщаться: "нельзя гарантировать", что признанный виновным человек действует "в интересах общества". Кроме того, новая версия закона разрешает обжаловать решение комиссии в Апелляционном суде.

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Критики считают, что с помощью этого закона власти стремятся дискредитировать и изгнать из политики главного конкурента на осенних парламентских выборах – лидера оппозиции, бывшего премьер-министра Дональда Туска.

Экспрезидент Европейского Совета Туск занимал должность премьера Польши с 2007 по 2014 год. Нынешние польские власти обвиняют его в подписании невыгодных газовых контрактов с Россией.

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    І зразу йти у відставку з проросійським урядом і слугами народу ?
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    ‼️‼️‼️Канал «Да это так» об'єднав непокараних пропагандистів. І вони знову беруться за своє.

    «Обмани мене один раз - ганьба тобі. Обмани мене вдруге - ганьба мені», - шкода, що в цієї італійської приказки немає продовження для українських медіа: про третій, четвертий, п'ятий рази. Чи скільки вже там поверталися на екрани російські пропагандисти? Революції, російська агресія, навіть санкції РНБО руйнували систему пропаганди, проте Україна ніколи не карала виконавців. Тож за першої нагоди вони просто створювали нові медіа: спочатку обережні, а потім відверто проросійські. Сьогодні це відбувається знову.

    Ютуб-канал «Да это так» нагадує ковчег врятованих із каналів Медведчука. Тут у нас Дмитро Корнійчук, який раніше розповідав, що Україна та Росія загострюють ситуацію на фронті за взаємною згодою. Тут Михайло Чаплига, який ******** розповідати про зовнішнє управління: «Чем мы отличаемся от того, что происходит в ОРДЛО?» Тут Руслан Бортник, який заперечувавГолодомор українців. Тут Дмитро Співак, який виступав проти «штампів про російську агресію» і за те, щоб винести питання Криму «за дужки».

    Після початку повномасштабної війни їхні колеги зникли з радарів, переїхали працювати в Росію або - у дуже рідкісних випадках - отримали підозри від СБУ. А от гості «Да это так» перечікують ситуацію прямо на українському ютубі, де підтримують власну впізнаваність і потроху повертаються до улюблених тем.

    Керують ковчегом двоє колишніх ведучих каналу «Наш» Євгенія Мураєва, якого самого підозрюють у державній зраді за «цілеспрямоване використання власного медіаресурсу для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах Росії. Насамперед це стосувалося подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені». Тобто якраз те, чим займався в ефірі «Нашого» ведучий Макс Назаров.

    Найкоротший послужний список Назарова містить інтерв'ю з російським бойовиком, який заперечував, що Донбас належить до складу України. Поїздку до Лукашенка, якому Назаров розповідав, що бандерівці - це не Україна. Залякування жителів окупованих територій «чистками» з боку України. Заяви, що Україна має виконати свою частину мінських угод, не чекаючи, поки Росія буде виконувати свою. Твердження, що відмова від НАТО та ЄС - це хороша стартова позиція для стосунків із Росією. І звісно, щотижневі заперечення російської агресії та історії про нацизм українців. Зокрема, розповідь про те, що під гасло «Слава Україні! Героям слава!» колись зігували. Самого Назарова ініціатива «Медіачек» визнала винним в антисемітських випадах. Телеграм пропагандиста є у списку шкідливих від Центру протидії дезінформації та в топі «помічників Росії», який склала Liga.net.

    Але Назаров досі на волі й не має навіть підозри в державній зраді, як його колеги Діана Панченко чи Анатолій Шарій. Разом із Ярославою Масловою (теж колишньою ведучою «Нашого») вони продовжують просувати проросійську риторику на українському ютубі та допомагають із цим гостям. Ми вже писали про шоу «Да это так» рік тому. Відтоді тільки погіршало.
  • Ksenia VB
    Да, да. Зверніться до Арахамії. Нехай відволічеться від новеньких трьох Бугатті у своєму гаражі і від розкрадання держави. Мільярда йому вже вистачить.
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