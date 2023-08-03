Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области, один человек погиб

За минувшие сутки зафиксировано 80 обстрелов по 21 населенному пункту Запорожской области. В Преображенке погибла женщина

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"68 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Новодаровки, Красного, Левадного, Чаривного, Новоандреевки, Щербаков, Преображенки, Белогорья, Малиновки, Гуляйпольского, Малой Токмачки, Степногорска, Каменского, Степного, и Павловки. Военные РФ совершили 5 обстрелов с РСЗО по Новодаровке, Белогорью и Степному, атаковали БПЛА Волшебное, Новоандреевку, Малые Щербаки и Павловку, нанесли 2 авиационных удара по Орехову и Пятихаткам и ракетный удар по Михайло-Лукашевому", - говорится в сообщении.

Из-за вражеских артиллерийских обстрелов по Преображенке погибла 58-летняя женщина.

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