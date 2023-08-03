Украина начала разрабатывать нормативное регулирование для искусственного интеллекта, - Минцифры

На стратегической сессии Министерство цифровой политики начало работу над нормативным полем для искусственного интеллекта, в частности, его использованием в сфере военных технологий.

Об этом сообщил вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, с участием экспертов, членов правительства, народных депутатов и юристов началась работа над нормативным полем для искусственного интеллекта.

В ходе работы сессии эксперты обсудили пути, по которым может идти Украина в сфере правового регулирования искусственного интеллекта.

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"Мы должны не отставать от всего мира, а возглавить тренд ИИ. Понимать происходящее, быстро реагировать и иметь собственную стратегию. Невозможно говорить о цифровом государстве, если мы не формируем прогрессивную политику в направлении искусственного интеллекта и адженду для мира", - написал Федоров.

По его словам, использование ИИ в Украине запланировано в разных сферах, в частности, Минцифры разрабатывает виртуального помощника в "Дії", задача которого быстро находить ответы на вопросы пользователей. Кроме того, ИИ будет помогать Госстату обрабатывать и анализировать данные, добавил глава Минцифры.

Также министр отметил пользу ИИ в военных технологиях. По его словам, искусственный интеллект помогает фиксировать перемещение техники и личного состава врага, сбивать ракеты, более эффективно наводить на цели БПЛА.

"Создаем условия, чтобы топовые международные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, приходили на украинский рынок", – добавил Федоров.

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