Украина начала разрабатывать нормативное регулирование для искусственного интеллекта, - Минцифры
Об этом сообщил вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, с участием экспертов, членов правительства, народных депутатов и юристов началась работа над нормативным полем для искусственного интеллекта.
В ходе работы сессии эксперты обсудили пути, по которым может идти Украина в сфере правового регулирования искусственного интеллекта.
"Мы должны не отставать от всего мира, а возглавить тренд ИИ. Понимать происходящее, быстро реагировать и иметь собственную стратегию. Невозможно говорить о цифровом государстве, если мы не формируем прогрессивную политику в направлении искусственного интеллекта и адженду для мира", - написал Федоров.
По его словам, использование ИИ в Украине запланировано в разных сферах, в частности, Минцифры разрабатывает виртуального помощника в "Дії", задача которого быстро находить ответы на вопросы пользователей. Кроме того, ИИ будет помогать Госстату обрабатывать и анализировать данные, добавил глава Минцифры.
Также министр отметил пользу ИИ в военных технологиях. По его словам, искусственный интеллект помогает фиксировать перемещение техники и личного состава врага, сбивать ракеты, более эффективно наводить на цели БПЛА.
"Создаем условия, чтобы топовые международные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, приходили на украинский рынок", – добавил Федоров.