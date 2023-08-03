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Минобразования просит педагогов вернуть 6,5 тыс. грн, выплаченных по программе "єПідтримка": Педагоги не теряли работу и получали зарплату из бюджета

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Минобразования просит педагогов вернуть 6,5 тыс. грн, выплаченных по программе "єПідтримка": Педагоги не теряли работу и получали зарплату из бюджета
В Минобразования просят педагогов вернуть 6,5 тыс. грн, которые были выплачены через "єПідтримка", поскольку средства были получены неправомерно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

Так, учебные заведения получили письмо о необходимости возвращения сотрудниками бюджетных средств, выплаченных им весной 2022 года в рамках программы "єПідтримка".

"Среди условий предоставления выплаты было четко указано, что помощь предоставляется лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта) и не являющимся бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования. Работники сферы образования не подпадали под эту категорию, ведь они не теряли работу и продолжали получать заработную плату из бюджета, несмотря на это, некоторые из них подали заявку на выплату 6500 грн через программу "єПідтримка", - отметили в министерстве.

Кабмин ранее инициировал возврат неправомерно полученных средств работниками бюджетных учреждений, в том числе из сферы управления МОН. Поэтому министерство и направило информационные письма о необходимости возврата средств сотрудниками.

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"Согласно информации Минэкономики, по состоянию на 29.06.2023 средства не вернули 3247 работников бюджетных учреждений сферы науки и образования", - добавили в МОН.

Напомним, ранее в сети было опубликовано письмо, согласно которому Минобразования требовало от педагогов вернуть 6,5 тыс. грн, которые были выданы после 24 февраля через программу "єПідтримка".

Минобразования просит педагогов вернуть 6,5 тыс. грн, выплаченных по программе єПідтримка: Педагоги не теряли работу и получали зарплату из бюджета 01

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Та заберіть ці подачки, дайте те що обіцяли, по 4 000 баксів кожного місяця ...
  • vuiko dobrui
    зе популізм вилазить боком .. .
  • Ustym Karmaliuk
    так може нехай і депутати, чиновники і судді, які не працювали, а сиділи за кордоном, повернуть зарплату за той час?
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