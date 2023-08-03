Минобразования просит педагогов вернуть 6,5 тыс. грн, выплаченных по программе "єПідтримка": Педагоги не теряли работу и получали зарплату из бюджета
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.
Так, учебные заведения получили письмо о необходимости возвращения сотрудниками бюджетных средств, выплаченных им весной 2022 года в рамках программы "єПідтримка".
"Среди условий предоставления выплаты было четко указано, что помощь предоставляется лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта) и не являющимся бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования. Работники сферы образования не подпадали под эту категорию, ведь они не теряли работу и продолжали получать заработную плату из бюджета, несмотря на это, некоторые из них подали заявку на выплату 6500 грн через программу "єПідтримка", - отметили в министерстве.
Кабмин ранее инициировал возврат неправомерно полученных средств работниками бюджетных учреждений, в том числе из сферы управления МОН. Поэтому министерство и направило информационные письма о необходимости возврата средств сотрудниками.
"Согласно информации Минэкономики, по состоянию на 29.06.2023 средства не вернули 3247 работников бюджетных учреждений сферы науки и образования", - добавили в МОН.
Напомним, ранее в сети было опубликовано письмо, согласно которому Минобразования требовало от педагогов вернуть 6,5 тыс. грн, которые были выданы после 24 февраля через программу "єПідтримка".