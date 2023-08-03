Минобразования просит педагогов вернуть 6,5 тыс. грн, выплаченных по программе "єПідтримка": Педагоги не теряли работу и получали зарплату из бюджета

В Минобразования просят педагогов вернуть 6,5 тыс. грн, которые были выплачены через "єПідтримка", поскольку средства были получены неправомерно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

Так, учебные заведения получили письмо о необходимости возвращения сотрудниками бюджетных средств, выплаченных им весной 2022 года в рамках программы "єПідтримка".

"Среди условий предоставления выплаты было четко указано, что помощь предоставляется лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта) и не являющимся бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования. Работники сферы образования не подпадали под эту категорию, ведь они не теряли работу и продолжали получать заработную плату из бюджета, несмотря на это, некоторые из них подали заявку на выплату 6500 грн через программу "єПідтримка", - отметили в министерстве.

Кабмин ранее инициировал возврат неправомерно полученных средств работниками бюджетных учреждений, в том числе из сферы управления МОН. Поэтому министерство и направило информационные письма о необходимости возврата средств сотрудниками.

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"Согласно информации Минэкономики, по состоянию на 29.06.2023 средства не вернули 3247 работников бюджетных учреждений сферы науки и образования", - добавили в МОН.

Напомним, ранее в сети было опубликовано письмо, согласно которому Минобразования требовало от педагогов вернуть 6,5 тыс. грн, которые были выданы после 24 февраля через программу "єПідтримка".

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