Подлесок, отрастающий на полях юга Украины, замедляет контрнаступление ВСУ, - британская разведка

Теплое и влажное лето способствовало росту сорняков и кустарников на территориях, где ведутся сейчас бои. Дополнительное покрытие помогает маскировать российские оборонительные позиции и усложняет разминирование оборонных минных полей.

Об этом гоорится в сообщении минобороны Великобритании со ссылкой на разведку, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение 18 месяцев преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий оставались без обработки, и под влиянием теплого и влажного летнего периода возврат сорняков и кустов ускорился.

Дополнительный рост растений дает защиту оборонным позициям русских войск и усложняет процесс расчистки оборонных минных полей.

"Хотя заросли также могут обеспечить прикрытие для небольших потайных атак со стороны врага, общий эффект заключается в усложнении продвигаться с любой стороны", - добавили в разведке.

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