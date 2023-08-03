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Подлесок, отрастающий на полях юга Украины, замедляет контрнаступление ВСУ, - британская разведка

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Подлесок, отрастающий на полях юга Украины, замедляет контрнаступление ВСУ, - британская разведка
Теплое и влажное лето способствовало росту сорняков и кустарников на территориях, где ведутся сейчас бои. Дополнительное покрытие помогает маскировать российские оборонительные позиции и усложняет разминирование оборонных минных полей.

Об этом гоорится в сообщении минобороны Великобритании со ссылкой на разведку, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение 18 месяцев преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий оставались без обработки, и под влиянием теплого и влажного летнего периода возврат сорняков и кустов ускорился.

Дополнительный рост растений дает защиту оборонным позициям русских войск и усложняет процесс расчистки оборонных минных полей.

"Хотя заросли также могут обеспечить прикрытие для небольших потайных атак со стороны врага, общий эффект заключается в усложнении продвигаться с любой стороны", - добавили в разведке.

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Топ комментарии

  • ॐ Серж ॐ
    В Зимку не те у Весну ні як
    Літо теж Заважає....
    Щось десь Не так🤔🤔🤔
  • Олександр Манохін
    Тепер Абрамси не пройдуть - підлісок заважає! Резніков - не помеха? Не? А вибачте - яйця по 17 грн. за штуку - не заважають?
  • alex j
    треба випускати на мінні поля "експертів" по-розмінуванню: ванюшку баканаффа та кулінічєй...

    і все буде Укараїна!!
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