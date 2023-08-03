Подлесок, отрастающий на полях юга Украины, замедляет контрнаступление ВСУ, - британская разведка
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Теплое и влажное лето способствовало росту сорняков и кустарников на территориях, где ведутся сейчас бои. Дополнительное покрытие помогает маскировать российские оборонительные позиции и усложняет разминирование оборонных минных полей.
Об этом гоорится в сообщении минобороны Великобритании со ссылкой на разведку, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение 18 месяцев преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий оставались без обработки, и под влиянием теплого и влажного летнего периода возврат сорняков и кустов ускорился.
Дополнительный рост растений дает защиту оборонным позициям русских войск и усложняет процесс расчистки оборонных минных полей.
"Хотя заросли также могут обеспечить прикрытие для небольших потайных атак со стороны врага, общий эффект заключается в усложнении продвигаться с любой стороны", - добавили в разведке.