Ни Путин, ни Зеленский не готовы к мирным переговорам, - президент Бразилии Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна работает ради мира в Украине, но ни Путин, ни Зеленский не готовы к мирным переговорам, а Совет Безопасности ООН – не останавливает войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Лидер Бразилии пояснил, что его страна вместе с другими хочет сформировать "мирное предложение" для Украины, когда этого захотят обе стороны. При этом Лула да Силва подверг критике западные государства и Совет Безопасности ООН за то, что они якобы не останавливают войну.

"Совбез ООН не сработал. США вторглись в Ирак, Франция и Англия вторглись в Ливию, теперь Россия. И каждый имеет право вето", - отметил он.

Кроме того, бразильский президент считает, что G7 больше не должна существовать, а ее должна заменить больше группа по принципу G20, в которую войдут развивающиеся страны.

"Я надеюсь, что раз и навсегда люди увидят, что обсуждение политики в G7 устарело. После G20 G7 даже не должно быть", - добавил Лула да Силва.

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