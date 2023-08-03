Наступление продолжается на Бердянском и Мелитопольском направлениях, возле Авдеевки ВСУ движутся вперед, - группировка войск "Таврия"

На Бердянском и Мелитопольском направлениях идет наступательная операция Сил обороны, на Авдеевском, Марьинском – оборонная. Ежесуточно оккупанты теряют 2-3 роты, за последние сутки также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В нашей зоне ответственности сейчас идет оборонная операция на Авдеевском, Маринском направлениях. Также продолжается наступательная операция на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Продолжаются ожесточенные бои, противник постоянно пытается на Авдеевском направлении атаковать, за сутки проведено 14 штурмовых действий, на направлении наступления - есть определенные продвижения, наши Силы обороны уверенно продвигаются вперед", - сказал Кузьмин.

Он подтвердил, что в районе Авдеевки Силы обороны двигаются вперед.

Отвечая на вопрос, как влияет на активность россиян уничтожение складов боеприпасов, Кузьмин отметил: "За сегодняшние сутки было уничтожено 6 таких полевых складов. Это, конечно, нарушает их логистические подходы, им становится труднее обеспечивать свои подразделения вооружением и военной техникой, поэтому это положительная динамика и мы целенаправленно эту работу выполняем".

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Он добавил, что у россиян чувствуется снарядный голод, поэтому враг пытается перебрасывать свои ресурсы по другим направлениям, в том числе из Крыма. Вместе с тем уничтожение железнодорожного моста и повреждение автомобильного перехода существенно усложнило врагу задачу.

Кузьмин также сообщил, что украинские военные постоянно прилагают усилия для разминирования территорий, однако для выполнения этих работ не хватает соответствующей техники.

Он отметил, что оккупанты постоянно пополняют свои резервы на Таврическом направлении.

"Они постоянно пытаются пополнить свои утраченные резервы, оккупанты снимают подразделения по другим направлениям. На нашем направлении порядка 150 тысяч россиян, есть несколько армий - это 35,36,5,58 общевойсковые армий. Их очень много еще", - подчеркнул Кузьмин.

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Он также отметил, что силам обороны для более активного продвижения не хватает авиации, систем ПВО и инженерной техники для разминирования.

Вместе с тем, по информации Кузьмина, потери врага ежесуточно составляют около 2-3 рот.

"На нашем направлении за последние сутки, если брать санитарные потери оккупантов, то это 178 человек, троих мы взяли в плен, и безвозвратные их потери - около 129 человек. Потери их существенные, это фактически 2-3 роты ежедневно на нашем направлении враг теряет", – сообщил он.