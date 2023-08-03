Самолет Пригожина в шестой раз после мятежа прилетел в Беларусь, - "Беларускі Гаюн"

Борт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина утром 3 августа в шестой раз после неудачного восстания прилетел в Беларусь из РФ.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", пишет Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 8:55 на военный аэродром Мачулищи из Санкт-Петербурга снова прилетел бизнес-джет, связанный со структурами ЧВК "Вагнер", с реестр. номером RA-02878", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно этот самолет прилетает в Беларусь в третий раз. Это не основной самолет Пригожина, а основной после визита в Беларусь с 19 июля стоит в Москве.

"Также на военный аэродром Мачулищи в 09:20 сел еще один частный самолет - Beech C90GTi King Air с реестр. номером RA-07893 рейсом из Шереметьево", - добавили в мониторинговой группе.

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Как известно, после неудачного мятежа ЧВК "Вагнер" спикер российского президента Путина Песков заявил, что эта военная компания перемещается в Беларусь.

В сеть попали фото одной из баз, которую начали готовить для "вагнеровцев".

Ряд стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Североатлантического союза. В Литве и Латвии заявили о том, что оборона стран Балтии требует укрепления и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.





