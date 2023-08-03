СБУ проводит обыски у Дубинского, который под видом лечения отца уехал на отдых за границу. ФОТОрепортаж

Служба безопасности проводит обыски у нардепа Александра Дубинского и проверяет обстоятельства его выезда за границу во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, парламентарий выехал за границу под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение.

"При этом отец нардепа выезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно - без фактического сопровождения парламентария. Кроме того, правоохранители расследуют факты подписания народным депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать об их подлоге", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

- ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершены лицом, имеющим право доступа к нему по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Речь идет о нардепе Александре Дубинском.

Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.



