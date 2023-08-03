Россия внесла Норвегию в список "недружественных стран"

Правительство РФ добавило в список недружественных стран Королевство Норвегия и ограничило дипломатическое представительство на территории России до 27 человек.

Об этом сообщают на сайте российского кабинета министров, пишет Цензор.НЕТ.

"Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за границей", - говорится в сообщении.

Ссылаясь на указ Владимира Путина "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств" (от 23 апреля 2021 года), российское правительство приняло решение ограничить количество находящихся на территории России физлиц, с которыми посольство Норвегии сможет заключать трудовые договоры.

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"Согласно новому распоряжению, за Норвегией закреплен предел в 27 человек", - добавляют они.

Также, согласно указу Путина, в правительстве России вправе полностью запретить нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений недружественных стран работников среди лиц, находящихся на территории России.

Ранее, в мае 2021 года, ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии, а в июле 2022 года - в отношении дипмиссий Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.

"Утвержденный правительством список не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за границей, может расширяться", - сообщает правительство РФ.

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