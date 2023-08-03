Несмотря на российские атаки по портовой инфраструктуре, Украина готова в любой момент присоединиться к "зерновой инициативе", - ОК "Південь"
Об этом во время брифинга сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы зафиксировали уже 7 таких атак. Но, несмотря на разрушения, Украина готова хоть завтра присоединиться к "зерновому соглашению" и выполнять свои обязательства перед миром", - заявила Гуменюк.
Она добавила, что атаками Россия пытается убедить судовладельцев в том, что украинские порты не способны работать в режиме, необходимом для обеспечения продовольственной безопасности в мире, и таким образом переключить внимание на себя и предложить собственную монополию.
"Украина способна обеспечить работу портов и способна обеспечить компонент безопасности. Для этого нам нужна международная поддержка, гарантии ООН и Турции", - добавила Гуменюк.