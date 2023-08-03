МИД Польши пригласит посла Украины Зварыча по его возвращении из Киева в Варшаву
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
"Целью является выяснить причины того напряжения, которое сегодня имеет место в польско-украинских отношениях, вызванных не польской стороной. Цель состоит в том, чтобы не вступать в спор, потому что от этого спора извлекут пользу другие, кому выгодно, чтобы между министрами Польши и Украины было напряжение. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы наша работа была слаженной. У нас есть общие интересы и общие цели", - сказал Мулярчик.
Накануне 2 августа на встречу в дипломатическом учреждении вызвали временного поверенного в делах украинского посольства.
Это приглашение было ответом Варшавы на вызов посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого в МИД в Киеве. На встрече речь шла о реакции украинских властей на слова руководителя президентского Бюро международной политики Польши Марцина Пшидача, который предложил Украине "начать проявлять больше благодарности за помощь, которую Польша предоставила и в дальнейшем оказывает".
Напомним, МИД Украины вызвало посла Польши из-за заявлений польского министра Пшидача о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше. После этого МИД Польши также вызвало посла Украины.
Премьер Польши Моравецкий назвал вызов Украиной польского посла в МИД ошибкой. Президент Украины Зеленский заявил, что эмоциям следует остыть. "Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами", - сказал он.