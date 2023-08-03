МИД Польши пригласит посла Украины Зварыча по его возвращении из Киева в Варшаву

После возвращения посла Украины Василия Зварыча из Киева в Варшаву МИД Польши пригласит его на разговор.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Целью является выяснить причины того напряжения, которое сегодня имеет место в польско-украинских отношениях, вызванных не польской стороной. Цель состоит в том, чтобы не вступать в спор, потому что от этого спора извлекут пользу другие, кому выгодно, чтобы между министрами Польши и Украины было напряжение. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы наша работа была слаженной. У нас есть общие интересы и общие цели", - сказал Мулярчик.

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Накануне 2 августа на встречу в дипломатическом учреждении вызвали временного поверенного в делах украинского посольства.

Это приглашение было ответом Варшавы на вызов посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого в МИД в Киеве. На встрече речь шла о реакции украинских властей на слова руководителя президентского Бюро международной политики Польши Марцина Пшидача, который предложил Украине "начать проявлять больше благодарности за помощь, которую Польша предоставила и в дальнейшем оказывает".

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Напомним, МИД Украины вызвало посла Польши из-за заявлений польского министра Пшидача о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше. После этого МИД Польши также вызвало посла Украины.

Премьер Польши Моравецкий назвал вызов Украиной польского посла в МИД ошибкой. Президент Украины Зеленский заявил, что эмоциям следует остыть. "Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами", - сказал он.