ЕС осудил угрозы России применить ядерное оружие в Украине

Европейский Союз осудил действия и угрозы России по применению ядерной силы в агрессивной войне против Украины.

Об этом говорится в заявлении ЕС, обнародованном на заседании Первого подготовительного комитета 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Вене, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС осуждает действия и угрозы России по применению ядерной силы в ее незаконной, неоправданной и непровоцированной агрессивной войне против Украины", - уточнили в заявлении.

Также напомнили России, что 3 января 2022 г. РФ подписала совместное заявление лидеров пяти ядерных государств, подтвердив, среди прочего, что "ядерную войну невозможно выиграть и она никогда не должна вестись".

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"Кроме того, Россия подтвердила это обязательство в совместном заявлении с Китаем от 22 марта 2023 года. Мы призываем Россию уважать содержащиеся в ней обязательства", - отмечает ЕС в заявлении.

В то же время Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с заявлением РФ о готовности провести ядерное испытание и призвали Россию "полностью уважать свои обязательства как государства-участники ДНЯО и соблюдать мораторий на ядерные испытания".

Россия "грубо нарушила свои обязательства воздерживаться от угрозы применения силы против территориальной целостности и суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму 1994 года". "Потеря доверия к ядерному государству, не соблюдающему свои гарантии безопасности, подрывает ДНЯО и архитектуру разоружения и нераспространения", - заявили в ЕС.

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Европейский Союз осудил размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси.

"Беларусь, несмотря на ее участие в агрессивной войне России, все еще может сделать выбор отказаться от дальнейшего размещения российского ядерного оружия. Поэтому мы призываем власти Беларуси немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и отменить любое решение, способствующее усилению существующей напряженности" в регионе", - добавили ЕС.