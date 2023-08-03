Поддержка ВСУ и война стоят Украине около 2 трлн грн в год, - Шмыгаль
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции послов Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Фактически поддержка Вооруженных сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени", - сказал глава правительства.
По его словам, в мирное время доходная часть бюджета Украины составила 1,3 триллиона гривен. В настоящее время государство держится за счет финансовой поддержки партнеров, а также за счет грантов и кредитов.
Мы потеряли около 30% нашей экономики и предприятий. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест. В первый год войны потеряли 29,5% нашего ВВП. Это меньше, чем ожидалось. Бизнес адаптировался и продолжает адаптироваться. В этом году мы ожидаем даже незначительный рост по сравнению с прошлым годом", - добавил Шмыгаль.
Премьер отметил, что также удалось увеличить золотовалютные резервы до исторического максимума за все время независимости Украины.
"39 млрд гривен сегодня в Национальном банке на остатках. Мы в этом году снизили уровень инфляции до 12,8% в годовом измерении. Вы понимаете, какая инфляция в ваших странах, можете сравнить", - подытожил он.