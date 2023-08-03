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Поддержка ВСУ и война стоят Украине около 2 трлн грн в год, - Шмыгаль

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Поддержка ВСУ и война стоят Украине около 2 трлн грн в год, - Шмыгаль
Пока Украина держится благодаря финансовой поддержке партнеров, грантам и кредитам.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции послов Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Фактически поддержка Вооруженных сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени", - сказал глава правительства.

По его словам, в мирное время доходная часть бюджета Украины составила 1,3 триллиона гривен. В настоящее время государство держится за счет финансовой поддержки партнеров, а также за счет грантов и кредитов.

Мы потеряли около 30% нашей экономики и предприятий. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест. В первый год войны потеряли 29,5% нашего ВВП. Это меньше, чем ожидалось. Бизнес адаптировался и продолжает адаптироваться. В этом году мы ожидаем даже незначительный рост по сравнению с прошлым годом", - добавил Шмыгаль.

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Премьер отметил, что также удалось увеличить золотовалютные резервы до исторического максимума за все время независимости Украины.

"39 млрд гривен сегодня в Национальном банке на остатках. Мы в этом году снизили уровень инфляции до 12,8% в годовом измерении. Вы понимаете, какая инфляция в ваших странах, можете сравнить", - подытожил он.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А скільки коштує утримувати владу крадіїв та зрадників?
    А в оті трильйони входять яйка по17, дизель по 80,оті десятки мільярдів які МО профукало через різні фірми-прокладки?
  • dima damage
    Корупція скільки коштує
  • Алексей Королевский 35c798da
    Так шо, може краще їх в асфальт закатать?
    А як би яйця, яблука, картоплю, фляги............... Купували по ринковим цінам то може б і цінник впав?
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