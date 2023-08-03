Гибель руководства МВД в Броварах: Чиновникам ГСЧС сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности и служебной халатности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По факту авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД, сообщено о подозрении должностным лицам ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

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Так, должностным лицам Управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируется нарушение правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 УК Украины). А начальнику службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В Офисе Генпрокурора объяснили, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. В ходе досудебного расследования поминутно восстановлен день аварии, в том числе расшифрованы черные ящики.

"В январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области. Несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов его не отменил и не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Экипаж вертолета из-за сложных погодных условий вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте – даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра допустил столкновение с землей, в результате отсутствия необходимых навыков, добавили там.

"При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто. Кроме высокопоставленных чиновников МВД в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести."

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Среди подозреваемых начальник управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, и.о. командира части, заместитель командира по летной подготовке, командир авиационной эскадрильи, начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения", - подытожили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

По данным ГБР, сообщили о подозрении 5 должностным лицам ГСЧС:











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Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.

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