Около 1 млн украинских детей, спасающихся от войны, находятся за границей, - Шмыгаль

В Европейском Союзе более 770 тысяч детей, выехавших вместе с родителями за границу во время войны, официально зарегистрированы в системе европейского образования.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции послов Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война стоит дорого. В первую очередь это касается жизней украинцев, беженцев, которые покинули Украину вместе с детьми. Только в Европейском Союзе более 770 тысяч детей официально зарегистрированы в системе европейского образования. Мы считаем, что детей гораздо больше. Миллион детей - это ресурс нашего будущего, которое нужно сюда вернуть", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, Президент Владимир Зеленский поставил задачу наработать соответствующие решения, которые бы побудили украинцев к возвращению домой, а не к полной интеграции в другие страны.

"А чтобы вернуть сюда детей, нужна безопасность, ведь их родители, их мамы спросят, зачем возвращать детей, если они уже адаптируются и ассимилируются в тех странах, которые вы представляете", - обратился глава правительства к собравшимся послам.

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