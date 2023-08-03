Около 1 млн украинских детей, спасающихся от войны, находятся за границей, - Шмыгаль
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции послов Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Война стоит дорого. В первую очередь это касается жизней украинцев, беженцев, которые покинули Украину вместе с детьми. Только в Европейском Союзе более 770 тысяч детей официально зарегистрированы в системе европейского образования. Мы считаем, что детей гораздо больше. Миллион детей - это ресурс нашего будущего, которое нужно сюда вернуть", - сказал Шмыгаль.
По его словам, Президент Владимир Зеленский поставил задачу наработать соответствующие решения, которые бы побудили украинцев к возвращению домой, а не к полной интеграции в другие страны.
"А чтобы вернуть сюда детей, нужна безопасность, ведь их родители, их мамы спросят, зачем возвращать детей, если они уже адаптируются и ассимилируются в тех странах, которые вы представляете", - обратился глава правительства к собравшимся послам.