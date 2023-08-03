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На Мелитопольском направлении нацгвардейцы продвинулись до 650 м в глубину обороны рашистов, - Уршалович

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На Мелитопольском направлении нацгвардейцы продвинулись до 650 м в глубину обороны рашистов, - Уршалович
Украинские защитники закрепились на занятом рубеже и продолжают наступательные действия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center, об этом заявил заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович.

Так, нацгвардейцы в составе ударных группировок сил обороны продолжают успешные наступательные действия на этом направлении.

"Подразделения одной из бригад оперативного назначения Национальной гвардии в ходе наступательных действий продвинулись до 650 метров в глубину обороны противника, 1500 метров по фронту и закрепились на занятом рубеже", – рассказал Уршалович.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    А якийсь дурачок здав південь країни за один день.
  • 5 копійок
    Лай Боже мудрому наріду не обирати клоунів.
  • Виктор Дийнега
    Давай начнем с того что украинская армия не вторая армия мира это во первых, а во вторых - украинская армия наступает по всей протяженности фронта, а не на одном участке.
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