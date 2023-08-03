На Мелитопольском направлении нацгвардейцы продвинулись до 650 м в глубину обороны рашистов, - Уршалович

Украинские защитники закрепились на занятом рубеже и продолжают наступательные действия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center, об этом заявил заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович.

Так, нацгвардейцы в составе ударных группировок сил обороны продолжают успешные наступательные действия на этом направлении.

"Подразделения одной из бригад оперативного назначения Национальной гвардии в ходе наступательных действий продвинулись до 650 метров в глубину обороны противника, 1500 метров по фронту и закрепились на занятом рубеже", – рассказал Уршалович.

Читайте также: Наступление продолжается на Бердянском и Мелитопольском направлениях, возле Авдеевки ВСУ движутся вперед, - группировка войск "Таврия"