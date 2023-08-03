За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 13 оккупантов, 27 квадрокоптеров и пункт управления. ИНФОГРАФИКА

Входящие в состав группировок Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на фейсбук-страницу Военно-Морских Сил ВС Украины.

"За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 13 оккупантов, 1 хранилище с боеприпасами, 1 пункт управления, 1 единица специальной техники и 27 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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