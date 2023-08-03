НАБУ и САП завершили следствие в отношении экснардепа Деркача, подозреваемого в госизмене и незаконном обогащении
Об этом говорится в сообщениях НАБУ та САП, информирует Цензор.НЕТ.
"Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования и предоставил соответствующее поручение детективам НАБУ об открытии материалов по делу в отношении народного депутата Украины III-IX созывов, подозреваемого в государственной измене и незаконном обогащении", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования было установлено, что бывший нардеп своими действиями дискредитировал Украину на международной арене, ухудшал дипломатические отношения с США, усложнял интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО.
За это в течение 2019-2022 годов он получил минимум $567 тыс. от правоохранительных и разведывательных органов России.
САП и НАБУ квалифицируют его действия по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины.
"Учитывая, что подозреваемый скрывается от следствия, в отношении него осуществляется специальное досудебное расследование (in absentia)", - говорится в сообщении.