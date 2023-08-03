5 бригад "Гвардии наступления" уже воюют на фронте, - Уршалович

Бригады "Буревій", "Рубіж","Спартан", "Кара-даг", "Червона калина" уже выполняют задачи на передовой.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Сейчас в составе батальонов, некоторых экипажей военные Гвардии наступления уже выполняют задачи, то есть вступили в бой", – сказал Уршалович.

Он добавил, что подразделения бригад "Буревій", "Рубіж" ведут оборонительные действия на восточных рубежах нашего государства. А подразделения бригад "Спартан", "Кара-Даг", "Червона калина" уже успешно участвуют в наступательных действиях Сил обороны Украины на южном направлении.

Также читайте: На Мелитопольском направлении нацгвардейцы продвинулись до 650 м в глубину обороны рашистов, - Уршалович