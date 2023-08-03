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В сентябре-октябре будет целая битва за то, чтобы не потерять финансовую поддержку США для Украины, - Шмыгаль

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В сентябре-октябре будет целая битва за то, чтобы не потерять финансовую поддержку США для Украины, - Шмыгаль
Осенью Украине придется много поработать, чтобы сохранить бюджетное финансирование со стороны США.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции послов Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень тяжело с Конгрессом. Я убежден, в сентябре-октябре будет вообще целая битва за то, чтобы не потерять поддержку Украины. Имею в виду финансы, прямое бюджетное финансирование. Поэтому тоже предстоит большая работа", - сказал Шмыгаль.

Он поблагодарил посла Украины в США Оксану Маркарову за плодотворную работу с американцами.

Что касается МВФ, то сейчас есть большая 4-летняя программа, которая поможет Украине держаться. Важна и финансовая поддержка стран "Большой семерки", добавил Шмыгаль.

"Но несмотря на все, становится все сложнее получить эти средства с точки зрения выполнения требований. Несмотря на войну, партнеры требуют от Украины реформ, полноценного принятия обновленного законодательства. Это, кстати, наши обязательства и на пути к ЕС, и на пути в НАТО. Кроме этого, есть обязательства перед украинским обществом реформировать государство, уменьшать уровень коррупции, повышать рыночные инструменты, поддерживать бизнес", - отметил Шмыгаль.

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