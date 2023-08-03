Фирмы Пригожина после восстания продолжают получать в России госконтракты, - росСМИ

Компании главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина через месяц после восстания заключили госконтрактов не менее чем на 2 миллиарда рублей.

Об этом пишет издание "Агентство", передает Цензор.НЕТ.

Так, фирмам Пригожина удалось не потерять большие заказы на горячие обеды для школьников в подмосковных городах.

Журналисты отмечают, что вероятно, это может свидетельствовать о том, что власти сохранили схему неявного финансирования операций "ЧВК Вагнера" в Африке.

"Агентство" изучило госконтракты 17 компаний.

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Крупнейшие подряды за последний месяц фирмы Пригожина получили на организацию горячего питания школьников в городах Московской области. Администрация Мытищ заплатит 705 миллионов рублей компании "Социальное питание "Центр"", администрация Красногорска – 935 миллионов рублей компании "Продфудсервис".

Продолжил сотрудничать с фирмами Пригожина детский лагерь "Артек" – за питание детей в 2023 году он заплатит 260 миллионов рублей "Комбинату дошкольного питания". Среди других госзаказчиков услуг питания у компаний главы "ЧВК Вагнера" после мятежа оказались несколько больниц Москвы и Московской области. Контракты заключались также с фирмами "Руссоцкапитал" и "АВК".

Все проанализированные контракты заключены с гражданскими госучреждениями, говорится в материале.

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С информацией о госконтрактах на питание военных на сайте госзакупок ознакомиться невозможно, поскольку они засекречены. Но о том, что структуры Пригожина снабжают питанием военным, ранее говорил сам основатель "ЧВК Вагнер", а также Владимир Путин.

"Продолжение работы госзаказчиков с компаниями, связанными с Пригожиным, может свидетельствовать о том, что государство сохранило схему финансирования операций "ЧВК Вагнер" в Африке через госконтракты. То, что такая схема существует, признавал сам Пригожин в письме Шойгу, опубликованном его пресс-службой 10 июня. Как писал основатель "ЧВК", пророссийские проекты в Африке, Сирии и других арабских странах финансируются через госконтракты для группы компаний, которой управляет "Конкорд". С 2006 года через них прошло 147 млрд рублей, уверял бизнесмен. Путин признал, что власти финансировали ЧВК в том числе из-за госконтрактов на питание военных. Таким образом ЧВК заработала всего за один год около 80 миллиардов рублей, говорил Путин", - отмечают авторы материала.

В целом с 2014 года до конца 2022 года связанные с Пригожиным фирмы, согласно подсчетам газеты The Wall Street Journal, получили в России госконтракты более чем на 5 миллиардов долларов (более 400 миллиардов рублей). Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы "Вести недели" на "России 1" после мятежа называл еще большую сумму госконтрактов, полученных фирмами Пригожина, – 1,7 трлн рублей.

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