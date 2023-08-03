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Моравецкий срочно встретился с Науседой из-за "вагнеровцев"

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Моравецкий срочно встретился с Науседой из-за "вагнеровцев"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел срочную встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили провокации со стороны России и Беларуси.

Об этом Науседа сообщил в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Он назвал встречу с Моравецким продуктивной и отметил, что речь шла о безопасности на границах.

"Присутствие наемников "Вагнера" в Беларуси - дополнительный риск безопасности для Литвы и Польши, а также союзников из НАТО. Мы остаемся бдительными и готовы к любому возможному развитию событий", - написал Науседа.

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Накануне Моравецкий заявил в видеообращении, что "сотрудничество между Польшей и Литвой имеет важное значение перед лицом угроз и провокаций", пишет Европейская правда.

Он подчеркнул, что Польша остается под постоянной угрозой провокаций и гибридных атак со стороны спецслужб Беларуси и России.

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"Именно для эскалации напряженности на восточном фланге НАТО в Беларусь были завезены наемники из группы Вагнера. Таких провокаций будет больше, и они будут рассчитаны на то, чтобы создать растерянность в Польше и других странах НАТО, особенно в нашем регионе, поэтому завтра я проведу срочную встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке", - сказал Моравецкий.

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Топ комментарии

  • Владимир Инкогнито fb5a3e93
    Припиніть вже пускати до себе громадян обох країн.Введіть санкціі на Білорусь.Вони всі там "невинні",і нічого не можуть зробити.А на сталіна і путіна моляться
  • Stanislav Bryzhyk
    І не кажіть! Готувалися б собі до серпневих шашличків, будували б дорогу. А какая разніца!
  • Grigoriy1959
    Хлопці не треба так перейматись цими "вагнерівцями" ! Їх били американці в Африці, українці в Бахмуті. І ви їх поб'єте в Польщі та Литві. Да, так, що вони назавжди забудуть свою родіну.
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