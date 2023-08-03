Моравецкий срочно встретился с Науседой из-за "вагнеровцев"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел срочную встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили провокации со стороны России и Беларуси.

Об этом Науседа сообщил в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Он назвал встречу с Моравецким продуктивной и отметил, что речь шла о безопасности на границах.

"Присутствие наемников "Вагнера" в Беларуси - дополнительный риск безопасности для Литвы и Польши, а также союзников из НАТО. Мы остаемся бдительными и готовы к любому возможному развитию событий", - написал Науседа.

Читайте также: Находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" подошли к литовской границе, - Науседа

Накануне Моравецкий заявил в видеообращении, что "сотрудничество между Польшей и Литвой имеет важное значение перед лицом угроз и провокаций", пишет Европейская правда.

Он подчеркнул, что Польша остается под постоянной угрозой провокаций и гибридных атак со стороны спецслужб Беларуси и России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Ландсбергис о ЧВК "Вагнер" в Беларуси: "Это фактор опасности. Нужно быть готовым к рискам"

"Именно для эскалации напряженности на восточном фланге НАТО в Беларусь были завезены наемники из группы Вагнера. Таких провокаций будет больше, и они будут рассчитаны на то, чтобы создать растерянность в Польше и других странах НАТО, особенно в нашем регионе, поэтому завтра я проведу срочную встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке", - сказал Моравецкий.