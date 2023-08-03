В Киеве разоблачены сутенеры, которые вовлекли в занятие проституцией более 100 женщин. ФОТОрепортаж

Полицейские прекратили деятельность группы сутенеров, втянувших более 100 женщин в занятие проституцией. Свою преступную деятельность они организовали на территории столицы и в нескольких областных центрах государства.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ходе расследования установлено, что организатором преступной группы, организовавшей оказание сексуальных услуг за деньги, была 30-летняя харьковчанка. Она напрямую отвечала за функционирование преступного бизнеса. В частности, для его рекламы и раскрутки был создан специализированный Telegram-канал, где предлагали сексуальные услуги девушек модельной внешности. На этом интернет-ресурсе ежесуточно размещалось более 30 анкет женщин с их портфолио, а также прейскурант.

"Стоимость сексуальных услуг проституток достигала от 300 долларов США за час до 2000 долларов США за ночь. Организатор сутенерской схемы, эксплуатируя девушек, получала с каждого заказа определенный процент от суммы их заработка. В свой криминальный бизнес она привлекла соучастницу, которая администрировала Telegram-канал с предложениями платных сексуальных услуг, а также двух мужчин, которые занимались доставкой проституток заказчикам. Всего в ходе документирования зафиксировано вовлечение в занятие проституцией более 100 девушек", - сообщили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал заместителя начальника Департамента миграционной полиции по подозрению в "крышевании" борделей. ФОТОрепортаж

Во время обысков у фигурантов изъяты элитные автомобили, наличные деньги в гривнах и долларах США, банковские карты, которые использовались для расчетов с клиентами, смартфоны и сим-карты разных операторов мобильной связи.

Организатор преступной группы задержана, ей сообщено о подозрении в совершении сутенерства в составе группы лиц по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. За совершение сутенерства в составе преступной группы и вовлечения лиц в занятие проституцией фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Как отмечается, после проведения первоочередных следственных действий уведомление о подозрении получат другие участники криминальной схемы.









